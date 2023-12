Für Feuerwehr und Jugendhilfe In Brüggen wird laufend Gutes getan

Über eine Spende der Provinzial Versicherung in Höhe von 2.600 Euro freut sich die Freiwillige Feuerwehr in Brüggen-Bracht. Das Geld kann für die Anschaffung eines modernen Sprungkissens genutzt werden. „Innerhalb von 30 Sekunden ist dieses Sprungkissen durch zwei Kräfte einsatzbereit, es wird per Druckluft aufgebaut. Bei einem Sprung aus bis zu 16 Metern würde man dadurch den Sprung überleben“, sagt Brüggens Wehrleiter Marc Pollen. Das Kissen kostet rund 10.000 Euro, die Differenz trägt die Gemeinde Brüggen.