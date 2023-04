Theater in Brüggen Sechs potenzielle Mörderinnen und ein Todesfall

Info Die Spielschar Brüggen zeigt „Tot ist tot“ am Feitag, 21., und Samstag, 22. April, jeweils um 20 Uhr, und am Sonntag, 24. April, um 19 Uhr im Pfarrzentrum von St. Nikolaus, Klosterstraße 48. Karten im Vorverkauf neun, an der Abendkasse zehn Euro. Karten-Bestellungen per E-Mail an: karten@spielschar-brueggen.de oder unter Ruf 02163 5724987.