In Brüggen Draußen Lichterglanz und drinnen Märchenstunde

Außerdem gab es im Burginnenhof Stockbrot am Lagerfeuer. Den Kindern machte es nichts aus, dort im Rauch zu sitzen. „Probier mal, Papa, mein Brot ist fertig“, rief der kleine Yannick seinem Vater begeistert zu. Der Jugendtreff Second Home, die Gemeindebücherei und Museumsmitarbeiter hatten zudem in der Burg eine Rallye vorbereitet. Die Kinder sollten Märchenstationen finden und dann Fragen beantworten. So gab es in der Abteilung Wald bei dem mit echtem Lebkuchen bestückten Lebkuchenhaus die Frage, wo Hänsel und Gretel die Brotkrumen verteilt haben. „Guck mal, ein schwarzer Rabe“, sagte Rabea und zeigte auf den großen ausgestopften Vogel hinter dem Lebkuchenhaus. Dort gab es eben noch einiges mehr zu entdecken. Auch Paul naschte am Lebkuchen, bevor beide den Hochsitz gegenüber bestiegen. Rotkäppchen begrüßte die Gäste zur Märchenrunde in der Touristinfo. Waffeln und Heißgetränke wurden im Kultursaal angeboten. Zwischen den Etagen konnte in einer Sandkiste nach goldenen Talern und Edelsteinen gesucht werden. In der Waldwichtelwerkstatt wurde gemalt und Weihnachts-Geschenkanhänger wurden gestaltet. Eine besondere Attraktion war das Verkleidezimmer in einem Turmzimmer der Burg. Dort gab es einen Fundus an bunten Kleidungsstücken. Vor einem märchenhaften Wald nahm auch Mia auf einer Baumstamm-Bank Platz und ließ sich als Prinzessin mit bunter Perücke ablichten. Eine Etage höher lauschten im nächsten Turmzimmer mucksmäuschenstill Kinder und Erwachsene der Märchenstunde.