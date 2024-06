Brauchtum in Brüggen So war das Schützenfest in Oebel

„Auf dem Gelände herrscht Cannabis-Verbot“, erklärte Geschäftsführer Rudolf Resing. Schützenkönig Jörg Stauder wohnt in Born und bezog die Sommerresidenz bei der Familie von den Driesch in Oebel: „Bis nach Born ziehen die Schützen nicht.“ An seiner Seite standen Minister Jürgen Heffels und 2018-König Andreas Metten. Voran schritt Ralf Böken als Königsadjutant - vorher Spieß, der die Verfehlungen der Oebeler Bruderschaftler notierte: „Mir juckte es in den Fingern.“ Marc Pollen übernahm seine Rolle als Spieß: „Ich habe mir da schon Gedanken für das Ehrengericht gemacht, die muss ich nur noch zu Papier bringen.“