Ereignis in Brüggen So schön war das Dohlenfest 2024

Info

Der Verein Jux & Dohlerei hat sich auf die Fahne geschrieben, etwas für die Geselligkeit in Bracht zu tun. So wurde das traditionsreiche Dohlenfest 2023 das erste Mal unter der Regie des Vereins neu aufgelegt. Außerdem organisiert der Verein zweimal im Jahr die Dohlenkids Kindersachenbörse und am 16. August die Summernight Vibes mit DJ Wombel ab 19 Uhr an der Brachter Mühle.