Gute Ideen für nutzlose Gegenstände Brüggenerin setzt auf Upcycling und Nachhaltigkeit

Die gelernte Bürokauffrau ist in Niederkrüchten-Elmpt aufgewachsen und lebt in Brüggen. Ihr Keller beherbergt Fundhölzer und zahlreiche Fundstücke von Flohmärkten. Das Auto wurde aus der Garage vertrieben, dort ist jetzt ihre Werkstatt: mit Werkbank, Sägen, Bohr- und Schleifmaschinen. Regale voller Farben und Pinseln. Stephanie Jakobs gehört zu den Frauen, die ihre Produkte in der Kreativkiste im Landmarkt Lentzen in Schwalmtal ausstellen. Dort ist ein kleines, weiß angestrichenes Brett aus Palettenholz zu entdecken. „Love“ steht in großen geschwungenen Buchstaben darauf. Links und rechts sind Griffe montiert: Fertig ist „das Tablett für zwei Espresso, die man morgens im Bett trinken kann, erklärt Jakobs.