Hochzeitsmesse in Brüggen erstmals mit Eintritt Vom Brautkleid bis zur Hochzeitsversicherung

„Bei der Unterwäsche für die Braut geht es meist um Shapewear, Accessoires oder Klebe-BHs. Die richtig schönen Dessous werden für später gekauft“, sagt Gabriela Daamen mit einem Schmunzeln. Um in Form zu kommen, bietet Linda Tulu online-Kurse an, mit denen man am besten ein halbes Jahr vorher startet. Dann sollte man spätestens mit einem Tanzkursus beginnen. „Eher wird Discofox als Walzer getanzt. Manche Paare erarbeiten sogar eine komplette Choreografie“, erzählt Ramona Skott. Für die Kirche wird oft „Halleluja“, „You raise me up“ oder „Von guten Mächten wunderbar geboren“ gebucht“, sagt Sängerin Andrea Maria Schroeter.