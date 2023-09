Besonderer Trödelmarkt in Brüggen Der Flohmarkt, der Erinnerungen ans Café Bürgermeisteramt weckt

Es ist mehr als ein Flohmarkt, dort im Bürgermeisteramt. Beim Betrachten und Aussuchen der angebotenen Dinge – auch Tischtücher, Schürzen, T-Shirts, Wasserkocher sind zu bekommen – werden Erinnerungen an die Zeit im Café geweckt. Susanne Eiringhaus fällt die Whiskey-Verkostung ein und dass sie bei Silke Beckstedde zum ersten Mal Haggis gegessen hat. „Und dann kam noch einer von den Bagpipes, die gegenüber gespielt haben, rüber und schnitt den Haggis an“, erinnert sie sich. „Und der war so lecker“, schwärmt sie von der schottischen Spezialität. Mal morgens ins Café reinspringen und einen Kaffee trinken, das tat sie gerne. „Man kam rein und war zu Hause“, sagt sie. Die Weingläser, der Gedichtband von Beckstedde, die Küchenschürze und der „wunderschöne Löffel“, den sie mitnimmt, sind handfeste Erinnerungen an das Café.