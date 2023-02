Haushaltsentwurf 2023 in Brüggen So haben die Fraktionen zum Etatentwurf 2023 abgestimmt

Für die Grünen erläuterte Ulrich Deppen, warum die Fraktion den Haushaltsentwurf ablehnt. Dies liege etwa an mangelnder Transparenz, an der Nutzung von Einmaleffekten wie Grundstücksverkäufen; zudem orientiere man sich an den Ausgaben statt an den Einnahmen. „Es wäre unverantwortlich, diesem Haushaltsentwurf zuzustimmen. Er hilft uns vielleicht mit Glück übers Jahr hinweg, aber er weist uns nicht den Weg in die Zukunft“, so Deppen.