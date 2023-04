100 Jahre TuRa Brüggen Ein schöner Auftakt zum Jubiläum bei TuRa Brüggen

Als große Abschlussveranstaltung ist ein Festbankett für den 21. Oktober geplant, das in Erinnerung an alte Zeiten eine „Schwarz-Weiße Nacht“ mit Musik und Tanz bietet. Frank Nasarzewski versprach schon jetzt eine Überraschung: „Etwas Einmaliges in Deutschland.“ Mehr wollte er jedoch vorab noch nicht verraten.