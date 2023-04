Neues Unwetter-Prognosemodell im Kreis Viersen So geht es mit dem Management für Starkregen weiter

Die Ergebnisse werden in eine animierte Online-Karte fließen. Jede/r kann sich bei dem Projekt einbringen: Die Bürgerbeteiligung soll voraussichtlich im dritten Quartal 2023 stattfinden. Dazu wird eine Online-Karte veröffentlicht. Dort kann jede/r Kommentare, Anregungen, Erfahrungsberichte zur Gefahrenabwehr bei Starkregen abgeben. Diese können als Markierungspunkte mit Text in die Karte gesetzt werden. „Die Eingaben werden gesichtet und bei Relevanz berücksichtigt“, so die Verwaltung.