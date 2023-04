100 Jahre TuRa Brüggen Am 22. April beginnt das Jubiläumsprogramm von TuRa Brüggen

Die Feierlichkeiten enden mit einem großen Festbankett in der Burggemeindehalle am 21. Oktober. Dort gibt es besondere Ehrungen, aber auch Filmbeiträge über die TuRaner, und am Ende geht der Tag in die „Schwarz-weiße Nacht“ über – dann beginnt die Party mit den regional bekannten Musikern von Acoustic delite.