Brüggen : Skater warten auf Freigabe für Park

Brüggen Bis auf einen Zaun ist die neue Anlage am Vennberg fertig. Viele Brüggener hatten dafür gespendet.

Durch die Corona-Pandemie wird es in naher Zukunft keine offizielle Eröffnungsfeier mit zahlreichen Gästen für den neuen Skater- und Bikerpark am Vennberg geben. Dies teilte Gaby Wintraken, Leiterin des Jugendtreffs Secondhome in Brüggen sowie Kontaktfrau zwischen der Gemeinde und den Skatern, im Ausschuss für Jugendpflege und Sport mit. Eine solche Veranstaltung sei ursprünglich geplant gewesen, um den zahlreichen Spendern für ihr Engagement zu danken. Dies werde aber vor dem 31. August unmöglich sein.