Ex-Betreiberin des Bahnhofs-Cafés in Kaldenkirchen Silke Langner soll Brüggens City managen

Noch vor einer Woche lebte Silke Langner (56) in der Provence. „Nun tausche ich das Savoir-vivre gegen die niederrheinische Lebensfreunde“, sagt sie. Die Burggemeinde Brüggen habe keine Kosten und Mühen gescheut, sie als Citymanagerin zu verpflichten, bemerkt sie mit einem Lächeln. Dass es dazu kam, war eher ein Zufall. „Mir ist der Job angetragen worden, dann habe ich mich ganz normal beworben, aber eher nicht mit einer Zusage gerechnet“, erzählt sie. Ihr Sohn studiere jetzt in Maastricht und sie habe sich neu orientieren wollen und überlegt, was sie machen könnte. „Ich bringe ein Rüstzeug mit, mit dem ich die Gemeinde Brüggen unterstützen kann“, sagt Langner, die jetzt in Bracht wohnt.