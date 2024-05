Installateur Stephan Seulen aus Brüggen Meister seit einem Vierteljahrhundert

Aus den kleinen Anfängen ist in den vergangenen 25 Jahren ein Betrieb mit zehn Mitarbeiter erwachsen. „Wir kümmern uns vor allem um Service, Wartung und Kundendienst, außerdem sanieren wir Bäder und modernisieren Heizungen für Privatkunden“, berichtet Stephan Seulen. Ob Gas-Brennwert, Pelletanlagen, Wärmepumpen oder thermische Solaranlagen – die Vielseitigkeit fasziniert den Brüggener bis heute an seinem Handwerk: „Jeder Tag ist anders, es warten immer wieder neue Aufgaben und Herausforderungen“, sagt er. Seit sieben Jahren hat das Unternehmen seinen Sitz in einem Neubau im Gewerbegebiet Holtweg. Inzwischen sind auch Tochter Anna (24) und Sohn Christian (21) im Betrieb. In seiner Freizeit betreibt Stephan Seulen 3-D-Bogenschießen im Verein in Nettetal. Außerdem hat der Handwerksmeister ein Faible für Oldtimer – so hat er etwa eine Citroën 2CV-„Ente“ restauriert.