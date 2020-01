Unfall in Brüggen : Senior muss nach Kollision ins Hospital

Unfall in Brüggen

Brüggen Laut Polizei übersah die Autofahrerin den Senior auf dem Rad.

Ein Radler (83) aus Niederkrüchten ist am Montag um 13.30 Uhr bei einem Unfall verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war eine Bornerin (57) auf der Straße „Stapp“ in Richtung Haverslohe unterwegs, hielt an der Kreuzung zur Amerner Straße, schaute nach links und bog ab. Dabei achtete sie laut Polizei nicht auf einen von rechts kommenden Radler. Er stieß mit dem Auto zusammen und musste im Hospital behandelt werden.