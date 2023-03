Neues Café mit Backwerk ohne Gluten und Laktose Selbstversuch: Das gibt es im Anti-Allergie-Café

Brüggen · In „Ninis Café“ an der Klosterstraße 71 in Brüggen wird weder Gluten noch Laktose verwendet. Wie das Menschen ohne Unverträglichkeit schmeckt, haben wir probiert.

29.03.2023, 17:29 Uhr

9 Bilder So schmeckt es ohne Laktose und Gluten im Café in Brüggen – Selbstversuch 9 Bilder Foto: Daniela Buschkamp

Laktose und Gluten gehören nicht zu den Produkten, die Nadine Diefenbacher in ihrem „Ninis Café“ an der Klosterstraße 71 verwendet. Hier geht es zur Bilderstrecke: So schmeckt es ohne Laktose und Gluten im Café in Brüggen – Selbstversuch