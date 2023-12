Agus-Gruppe in Brüggen Rat und Hilfe, wenn sich ein geliebter Mensch das Leben nimmt

Es sei rund zwölf Jahre her, berichtet Katharina Sickert, dass sie ihren damaligen Partner durch Suizid verloren hat. Ursula und Peter Wollborns Tochter starb, wie das Paar berichtet, vor etwas mehr als sechs Jahren ebenfalls durch Suizid. Aufgrund dieser schmerzlichen Erfahrungen und durch den intensiven Austausch mit anderen betroffenen Angehörigen, wissen sie, was ein solcher Verlust eines geliebten Menschen bedeutet. Sie meinen: Es sei wichtig, offen über psychische Krankheiten, Suizidalität, Suizid und die Trauer der Angehörigen zu sprechen, um dem Thema Stigmatisierung und Tabuisierung so gut wie möglich auch öffentlich entgegenzuwirken. Das tun sie in einer Agus-Selbsthilfegruppe, die sich an Betroffene nicht nur in Brüggen, sondern auch in der weiteren Regon wendet.