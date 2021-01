Nach Sessionsabsage wegen Corona-Pandemie : In den Rathäusern wird an Karneval gearbeitet

Grenzland Eine weitere Folge der Corona-Pandemie: Wegen der Sessionsabsage bleiben in den Verwaltungen in Niederkrüchten, Schwalmtal und Brüggen die Arbeitszeiten zwischen Altweiber und Rosenmontag unverändert.

Eingeschränkte Öffnungszeiten oder komplette Schließung an den Karnevalstagen von Altweiber bis Rosenmontag: Das wird es in den Rathäusern in Brüggen, Schwalmtal und Niederkrüchten an den Karnevalstagen 2021 nicht geben. „Altweiber und Rosenmontag sind in diesem Jahr normale Arbeitstage“, sagt Brüggens Bürgermeister Frank Gellen (CDU). Eine andere Regelung halte er auch für schwer vermittelbar, da die Karnevalsfeierlichkeiten wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden seien und andere Menschen an den Karnevalstagen auch arbeiten müssten. Bisher sei das Rathaus in Brüggen an Rosenmontag traditionell geschlossen gewesen. Vergleichbare Regelungen gibt es auch für die Nachbarverwaltungen in Brüggen und Niederkrüchten. Auch dort werde an Altweiber und Rosenmontag normal gearbeitet, erklären Schwalmtals neuer Pressekoordinator Jan Winterhoff sowie sein Amtskollege Frank Grusen aus der Niederkrüchteer Verwaltung auf Anfrage. Wegen der Corona-Pandemie gilt allerdings, dass persönliche Termine in den Rathäusern nur nach Absprache möglich sind.