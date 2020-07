Corona-Pandemie im Grenzland : Absagen und neue Veranstaltungen

Grenzland Wegen der Corona-Pandemie fallen in Brüggen, Niederkrüchten und Schwalmtal Veranstaltungen aus, andere werden verlegt oder wieder angeboten. Eine Übersicht.

BRÜGGEN (busch-) „Yoga auf der Burgwiese“ mit Anne Steinhauser findet wieder statt. Neben den geplanten kostenfreien Terminen am Sonntag, 16. August, und Samstag, 5. September, gibt es wegen der großen Nachfrage am Samstag, 22. August, und Sonntag 13. September, jeweils um 11 Uhr, Yoga unter freiem Himmel. Treffpunkt ist die Burg Brüggen, Burgwall 4. Anfänger und Fortgeschrittene können ohne Anmeldung mitmachen. Zu achten ist auf bequeme Kleidung, eine Unterlage ist mitzubringen. Bei Regen fallen die Stunden aus.

BRÜGGEN (busch-) Wegen der Corona-Pandemie wird die nächste Ausgabe der Talkrunde „Franks Sitzecke“ in den Innenhof von Burg Brüggen verlegt. Am Dienstag, 18. August, 19.30 Uhr, empfängt Moderator Frank Schiffers Dieter Könnes, Journalist, Moderator und Coach, Jürgen Steinmetz, Hauptgeschäftsführer der IHK Mittlerer Niederrhein, und das „Niederrhein-Fräulein“ Nicole Marks, Markenbotschafterin des Niederrhein Tourismus. Karten (fünf Euro) gibt es in der Tourist-Information in Burg Brüggen, Burgwall 4. Bei Regen fällt der Talk aus.