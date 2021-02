Wintereinbruch sorgt für Probleme bei der Müllabfuhr : Was tun, wenn die Müllabfuhr nicht alle Tonnen leert?

Schwalmtal/Brüggen Schnee und vereiste Straßen stellen auch die Müllabfuhr in Schwalmtal und Brüggen vor Probleme. Was Anwohner jetzt wissen müssen.

Was sollen Anwohner tun? Wenn die Tonne am im Abfallkalender vorgesehenen Tag nicht geleert wurde, soll sie einen weiteren Tag draußen stehen bleiben. Wenn sie auch am Abend des zweiten Tages nicht geleert wurde, sei dies wegen der Witterung nicht möglich. Die Anwohner müssten ihre volle Tonne wieder hereinholen und zur nächsten Abholung vor die Tür stellen. Zusätzlicher Müll könne in Säcken daneben gestellt werden.