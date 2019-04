Heimatserie : Heimatgeschichte mit Poststempel

Wilfried Füsers mit einem Abzug einer historischen Postkarte mit der Brachter Marktstraße auf Leinwand. Seine Sammlung fasst insgesamt rund 800 Stücke. Foto: Julia Esch

Brüggen Wilfried Füsers sammelt Postkarten und andere Schriftstücke. Sie zeigen den Wandel von Straßen und Industrie in Brüggen und Schwalmtal.

An der Tankstelle gab es die ersten Tütchen mit Briefmarken für die Sammlung. Damals war Wilfried Füsers zwölf Jahre alt. Später waren es aber die Postkarten, die sein Interesse weckten. Der gelernte Dreher und Fräser pflegte neben seiner Arbeit zunächst das Sammlerhobby zur eigenen Freude.

Aber mit der Zeit ist der 75-Jährige zu einer Art Chronist der Geschichte von Brüggen, Bracht, aber auch Schwalmtal und Umland geworden. Die Motive seiner Sammlung zeigen Straßen, damals noch nur aus Staub und Geröll, für Pferdewagen ausgelegt, auf denen heute Autos fahren. Die Schule in Bracht, an die sich viele Ältere noch genauso erinnern, wie sie auf den Bildern der vergilbten Karten zu sehen ist. Die Fassaden und Straßenzüge, mit denen Generationen aufwuchsen, bestehen in seiner Sammlung weiterhin, auch wenn es manche Häuser gar nicht mehr gibt.

Die Ansicht der Brachter Königstraße von 1925. Foto: Julia Esch. Foto: Julia Esch

Info 1950 wurde die Deutsche Bundespost gegründet Hufeisenstempel Dieser Poststempel wurde im 19. Jahrhundert in Deutschland benutzt und war mit Tagesdatum und zusätzlicher Stundenangabe versehen. Der Stempel hatte die Form eines Hufeisens und war auch daher unter diesem Namen bekannt. Bahnstationsstempel Dieses Datumstempel hatte jeder Bahnhof. Damit wurden alle Sendungen abgestempelt. Kriegszeit Am Ende des Zweiten Weltkriegs war die Infrastruktur der Post zerstört, auch in Brüggen. Alliierte Besatzungsmächte unterbanden auch jeglichen zivilen Postverkehr. Nach der Kapitulation wurde der Postbetrieb wieder aufgenommen, soweit es technisch möglich war. 1950 wurde die Deutsche Bundespost gegründet.

Geboren ist Wilfried Füsers in Bracht, und dort ist er auch geblieben. „Heimat ist ein Ort“, findet der 75-Jährige. Ein vertrauter Ort, an den Erinnerungen geknüpft sind. Und es sei auch immer die Geschichte der eigenen Heimat gewesen, die ihn interessiert habe. In den seinerzeit bestimmt unscheinbaren und selbstverständlichen Schreiben steckt viel davon: Rechnungen und Handelsangebote der für Bracht einst typischen Dachziegel- und Tonwerke sind in seinem Archiv, ebenso wie Schreiben aus der Textilherstellung, die einst in Schwalmtal florierte. Alles in akkurater Schnörkelschrift, die Zahlen mit feinem Bleistift eingetragen. Oder in Schreibmaschinenschrift bei jüngeren Schriftstücken.

Eine Postkarte mit dem Vermerk „Schmuggelware geholt“ von 1925. Foto: Julia Esch

Ein Brief eines Honigbetrieb (1951), dessen Karte in der Brachter Post gestempelt wurde. Er ist vom Oberkommando der Wehrmacht geöffnet worden (1944), wie am linken Rand erkennbar ist. Foto: Julia Esch

Die Stempel auf den Sendungen würden manchmal jedoch mehr von der Geschichte des Schriftstücks verraten als der Inhalt, sagt der Sammler, der mehr als 800 Stücke besitzt. Anhand der Stempel könne man erkennen, welchen Weg die Postkarte zurückgelegt habe, am Datum, wie lange es gedauert hat. So liefern beispielsweise Bahnstationsstempel oder Hufeisenstempel genaue Angaben dazu, wo der Brief seine Reise antrat und welche Stationen er durchlief. Verfahren, die heute oft durch einen Aufkleber mit QR-Code ersetzt worden sind – nur das kleine Posthörnchen, was manchmal noch den Aufkleber ziert, verbreitet etwas Nostalgie.

Zwar sei er immer noch auf Tauschbörsen unterwegs, sagt Füser, „aber man findet immer seltener etwas“. Dies liege nicht zuletzt daran, dass allgemein die Nutzung von Briefen und Postkarten zurückgehen würde. Und: „Wir bekommen keinen Nachwuchs. Wenn man sich auf einer Börse umschaut, sind die jüngsten 50 Jahre alt.“ Die heutige Generation interessiere sich nicht mehr dermaßen für Heimatgeschichte, findet Füsers.