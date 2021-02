Corona in Brüggen : Gesellschaft Börholz sagt Schützenfest vor Pfingsten ab

Corona in Brüggen

In diesem Jahr fällt das Schützenfest in Börholz-Alst coronabedingt aus. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Börholz-Alst Die Schützengesellschaft Börholz-Alst hat, wie etwa bereits die Vom Heiligen Laurentius und heiligen Lambertus in Niederkrüchten-Elmpt, das Schützenfest 2021 wegen der Corona-Pandemie abgesagt.

Traditionell wird alle zwei Jahre am Wochenende vor Pfingsten gemeinsam gefeiert.

Bereits im vergangenen Jahr hat die Schützengesellschaft alle Veranstaltungen ausfallen lassen; die Mitglieder hofften damals noch auf ein Schützenfest in diesem Jahr. Nach langen Diskussionen und Lösungsversuchen hat sich der Vorstand um den ersten Vorsitzenden Ralf Buchholz jetzt aber entschieden, das Fest abzusagen. Man wolle nun zunächst weiter die Entwicklung der Lage beobachten. Zudem gebe es bereits einige Ideen und Vorschläge für das zweite Halbjahr, um das Vereinsleben zu beleben und wieder aktiv zu gestalten. Leider werde man erst im Jahr 2023 wieder ein Schützenfest feiern können. „Tradition und Feiern sind zwar wichtig, aber die Gesundheit unserer Mitglieder und Gäste geht vor – und so werden wir in all’ unseren Überlegungen auch agieren“, sagen die Vorstandsmitglieder.