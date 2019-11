Brüggen : Schönheitskur für den Kreuzherrenplatz

Brüggen Einer von Brüggens zentralen Plätzen soll schöner und barrierefrei werden. Geplant sind unter anderem ein Ausgleich der Kante, ein Brunnen, neue Bänke und neue Bäume. Das sind die markantesten Veränderungen.

Der Kreuzherrenplatz soll aufgehübscht werden. Dazu hat Landschaftsarchitekt Joachim Scheller von der Planungsgruppe Scheller aus Niederkrüchten jetzt drei Entwürfe vorgelegt. Schellers Büro kennt sich aus mit Platzgestaltung: Es hatte sich auch um den Bischof-Dingelstadt-Platz in Brüggen-Bracht gekümmert.

Laut Guido Schmidt seien dabei mehrere Aspekte entscheidend: Zum einen soll der Kreuzherrenplatz gut und sicher zu überqueren sowie für Veranstaltungen zu nutzen sein. Zum anderen soll er – anders als heute – in Richtung Fußgängerzone und Klosterstraße offener gestaltet werden. Deutlich sichtbar ist etwa die Kante zur Klosterstraße, die nicht nur zur Stolperfalle werden könne: Sie verhindere auch die Barrierefreiheit. Laut Landschaftsarchitekt Joachim Scheller ist auch das alte Pflaster nicht in einem guten Zustand. „Der blaue Basaltstein ist wertvoll; ihn werden wir auf jeden Fall wiederverwenden“, sagte er. Aber er müsse neu verfugt werden. Ein weitere Schwierigkeit stellen die Bäume dar: Die Wurzeln des Spitzahorns durchziehen mittlerweile eine große Fläche.

„Als ich vor der barocken Fassade des früheren Klosters stand, war ich beeindruckt“, schilderte Joachim Schiller. Dieses markante historische Gebäude präge den Kreuzherrenplatz – und solle deswegen auch seine Entwürfe prägen. Allen drei Vorschlägen gemeinsam ist ein neues Pflaster. Vor dem Haupteingang des Rathauses wird ein Teppich aus dem alten, blauen Basaltstein gelegt, umrandet von grauem Betonpflaster, das sich bis zur Fußgängerzone erstreckt. Die Varianten unterscheiden sich in der Pflasterung: In den ersten beiden ist der Pflasterteppich durchgehend; in der dritten ist der Pflaster-Teppich durch Betonwege durchkreuzt. Diese würden laut Scheller die Nutzung des Platzes für Menschen einfacher machen, die auf Rollator oder Rollstuhl angewiesen sind?