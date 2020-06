Nicht einmal versteckt : Zoll findet 100 Kilogramm Drogen in Kleinwagen bei Brüggen

Brüggen Zöllner des Hauptzollamts Krefeld haben im Grenzwald bei Brüggen einen Schmuggler erwischt, der mit 100 Kilogramm Amphetamin in einem Kleinwagen unterwegs war. Die harten Drogen hatte er nicht einmal versteckt.

Zöllner des Hauptzollamts Krefeld haben im Grenzwald bei Brüggen einen Schmuggler festgenommen. Wie das Hauptzollamt am Montag mitteilte, geriet bereits am Donnerstag, 28. Mai, gegen 18 Uhr ein aus den Niederlanden über die L 371 fahrender VW Up in den Fokus einer Zollstreife. Der Aufforderung anzuhalten, kam der aus dem Rheinland stammende 30-jährige Fahrer des Kleinwagens sofort nach. Er stellte den Wagen ordnungsgemäß auf einem nahen Waldparkplatz ab. Als die Zöllner fragten, ob er Drogen mitgebracht habe, gab der Fahrer zögerlich zu, Amphetamin aus den Niederlanden dabei zu haben.