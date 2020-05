Freizeit in Brüggen : Training mal anders: Jetzt sind Gesichtsmuskeln gefragt

Schauspielerin Verena Bill leitet auch das Niederrheintheater. Foto: Manuel Übbing

Brüggen Als Schauspielerin weiß Verena Bill vom Niederrheintheater, wie wichtig das Gesicht und Ausstrahlung sind. Ihre Kenntnisse will sie jetzt in einem neuen Workshop vermitteln und zeigen, was Gesichtsmuskeltraining bringt.

Frau Bill, viele kennen Sie als Schauspielerin und Leiterin des Niederrheintheaters. Jetzt starten Sie neue Workshops zu Gesichtsbuilding und Ausdauertraining. Wie kamen Sie auf die Idee?

Verena Bill Mein Interesse für Schönheitspflege, Sport, Wellness und Ernährung bestand schon als Jugendliche. Als ich nach dem Studium meinen Traumberuf Schauspielerin und Regisseurin ergriff, war natürlich auch das Aussehen sehr wichtig. Und das ist es bis heute. Ich liebe es, Artikel über neue Erkenntnisse in der Schönheitspflege, Sport, Yoga, der Kosmetikforschung, aber auch über uralte, traditionelle, oft sehr wirksame Beautygeheimnisse zu lesen. Ich probiere vieles selber aus. Die Möglichkeit, dem Gesicht in jedem Alter durch Training eine jugendliche Ausstrahlung zu verleihen, faszinierte mich schon immer. Natürlich spielen auch die innere Einstellung und die richtige Ernährung eine wichtige Rolle für die Ausstrahlung von Gesicht und Körper.

Sie haben sieben Jahre lang bei QVC Beautytipps für Frauen und Männer gegeben. Wie viele dieser Tipps fließen in die Workshops ein?

Bill Mit Ende zwanzig fing ich selber mit gezieltem Gesichtsworkout an. Natürlich ist Konsequenz wichtig, aber es ist wie mit Sport für den Körper. Es gibt Phasen, da machst Du mehr, und solche mit Pausen. Wenn Du aber immer wieder trainierst, merkst Du, dass alles auch immer wieder schneller in Form kommt. Mit dem Alter wird das schwieriger, aber durch eine gewisse Regelmäßigkeit lassen sich tolle Effekte erzielen. Über dieses Thema habe ich als Fernsehmoderatorin bei QVC viel mit Experten gesprochen. Damals gab es etwa Angebote wie Schröpfen. Auch Anregung der Lymphzirkulation und durchblutungsfördernde Massagen für Gesicht und Dekolleté waren schon vor 15 Jahren ein Thema. Vieles ist heute wieder ganz aktuell und manches Alte wird heute als Neuheit angesehen.

Welche einfachen Tipps hätten Sie für jede (oder jeden)?

Bill Natürliche Inhaltsstoffe und wenig Chemie in Kosmetika, gute Hautreinigung und ein guter Sonnenschutz sind nach wie vor das Gebot der Stunde. Natürlichkeit gilt für mich auch bei der Ernährung. Ich konnte auch sehr viele Produkte selber ausprobieren und mir dadurch über die Zeit eine für mich sehr wirksame Pflegeroutine entwickeln.

Kann man in jedem Alter mit dem Training beginnen?

Bill Es geht darum, die Gesichtskonturen zu definieren und Falten vorzubeugen. Doch auch wenn die Wirkung der Jahre zu sehen ist: Gesichtsmuskeln hat jeder Mensch. Das ist das Schöne und jeder kann sein Gesicht trainieren. Die Gesichtskonturen erscheinen wieder klarer. Die Spannkraft der Muskeln belebt das Gesicht, es wirkt frischer und weniger abgespannt. Kombiniert mit vernünftigen Pflegemitteln und regelmäßigen Gesichtsmassagen kann jeder, egal in welchem Alter, tolle Ergebnisse erzielen. Natürlich geht es nicht darum, mit 40 Jahren wie mit 20 auszusehen.