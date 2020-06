Langes Warten in Brüggen : Sanierung der Brücken beginnt am Montag

Brüggen Viele Brüggener und Gäste hatten sich gewundert, warum die Brücke an der Klosterstraße und an den Dilborner Benden so lange gesperrt sind. Sie müssen komplett ersetzt werden.

(busch-) In den kommenden zwei Monaten werden die beiden Brücken an der Klosterstraße (am Parkplatz Mühlengrill zum Restaurant Torschänke) und an den Dilborner Benden (Zugang zum Spielplatz Piratennest) erneuert. Die Arbeiten sollen laut Mitteilung der Gemeindeverwaltung Brüggen am Montag, 8. Juni, beginnen. Dies hat auch Konsequenzen für die Nutzer der beiden Parkplätze an der Brücke Klosterstraße: Solange dort gebaut wird, fallen sechs Stellflächen weg. Außerdem ist der Spielplatz Piratennest in der Bauphase lediglich über die Dilborner Straße (Schloss Dilborn) zu erreichen.