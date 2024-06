Tradition in Brüggen Lieder und Weißbrot beim Singen am See

„Es war ein schöner Abend mit einem schönen Programm“, fand der 80-jährige Gert Dörnhaus, seit 40 Jahren Gast dieser Veranstaltung. „Wir wollen mit dem Kirchenchor Born singen und die Brüggener Band unter dem Borner André Frenzer hören.“ Nach dem musikalischen Auftakt der Band eröffnete der Projektchor den Abend mit: „Es zieht unser Lied in die Welt“ und ließ gleich „Über den Wolken“ von Reinhard Mey folgen. Dann kamen alle dran mit „Die Gedanken sind frei“ und „Lachend, lachend, kommt der Sommer“. Der Chor stimmte ein in „Oh, Champs Elysées“. Zum nächsten Stück sagt Mundfortz: „Unser Chorleiter Floris van Gils hat mit uns einen Crashkurs in Niederländisch gemacht.“ Das hörte sich gut an: „Aan de Amsterdamse Grachten“.