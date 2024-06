Eiserne Hochzeit in Brüggen 65 Jahre lang zusammengehalten – eisern

„Wir haben immer eisern zusammengehalten“, haben die Brachter Roswitha (85) und Heiner (89) Kessels in ihrer Einladung zur eisernen Hochzeit geschrieben. 65 Jahre sind sie nun verheiratet. Wer ihnen gratulieren will, kann das am Donnerstag (dem standesamtlichen Hochzeitstermin), 13. Juni, in ihrem Wohnhaus am Westwall 26 zwischen 10.30 und 15 Uhr tun. Die Dankmesse feiern sie am Freitag, 28. Juni, um 18.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Mariä Himmelfahrt in Bracht. Die Eheleute treffen sich an diesem Tag dann mit dem Männerzug der St. Johannes-Bruderschaft Bracht (einschließlich der Frauen), dem Heiner Kessels angehört.