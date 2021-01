Vorfall in Brüggen : Rollerfahrer bei Unfall schwer verletzt

Brüggen Laut Polizei übersah der Fahrer von einem VW-Bulli einen Rollerfahrer. Dieser wurde beim Zusammenprall schwer verletzt.

Ein Rollerfahrer (53) ist bei einem Unfall am Dienstagmorgen um 8 Uhr schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann aus Viersen-Boisheim auf der Straße Weihersfeld unterwegs, als ihn ein vor ihm fahrender VW Bus überholte. Dessen Fahrer (46) bog zeitgleich nach links in ein Grundstück ein und achtete dabei laut Polizei nicht auf den Rollerfahrer. Beide stießen zusammen, der Rollerfahrer prallte anschließend gegen einen Wagen, der am Straßenrand parkte. Ein Rettungswagen brachte den schwerverletzten Mann zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.