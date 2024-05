Unfall in Brüggen Rollendes Auto verletzt Dreijährige schwer

Zu dem Unfall war es am Sonntag gegen 19.30 Uhr bei einer Starthilfe-Aktion in einer Hauseinfahrt an der Schillerstraße gekommen. Die beiden Autos standen nebeneinander, waren mit Überbrückungskabeln miteinander verbunden, teilte die Polizei mit. „Eine 25-jährige Frau startete vom Beifahrersitz aus das Auto und hatte offenbar übersehen, dass noch ein Gang eingelegt war“, erklärte ein Polizeisprecher. Der Wagen machte einen Satz nach vorne, der Motor ging sofort aus. Das Auto rollte aber weiter und erfasste die Tochter der Frau, welche sich zu diesem Zeitpunkt mit ihrem Spielroller auf dem Gehweg vor dem Fahrzeug aufhielt. Der Lebensgefährte der Frau versuchte noch mit Muskelkraft, den Wagen zu stoppen und wurde dabei leicht verletzt. Das Mädchen blieb unter dem Auto liegen. „Mit Nachbarn gelang es, den Pkw mit einem Wagenheber anzuheben und die Dreijährige zu befreien“, so der Polizeisprecher.