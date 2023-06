Unfall in Brüggen Rettungshubschrauber nach Unfall in Brüggen im Einsatz

Brüggen · Ein 86-Jähriger ist am Donnerstag in Brüggen bei einem Unfall verletzt und später mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen worden. Seine schwer verletzte 85-jährige Beifahrerin wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

16.06.2023, 18:02 Uhr

Nach Polizeiangaben ereignete sich der Unfall am Donnerstagmittag auf der Boisheimer Straße. Foto: dpa/Carsten Rehder

Laut Polizei war der 86-Jährige gegen 14.10 Uhr auf der Boisheimer Straße von Born in Richtung Brüggen unterwegs. Aus ungeklärter Ursache streifte das Auto einen Baum rechts neben der Straße, geriet auf die Gegenfahrbahn und kippte auf die linke Seite. Feuerwehrleute befreiten den 86-Jährigen. Ersthelfer sorgten dafür, dass die Beifahrerin durch den Kofferraum heraus kam.

(naf)