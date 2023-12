Einrichtung in Brüggen Repair-Café mit Klimaschutzpreis ausgezeichnet

An jedem zweiten Donnerstag im Monat treffen sich handwerklich begabte ehrenamtlich tätige Menschen im ökumenischen Pfarrheim in Bracht und laden ein, alle kaputten Dinge, die sich unter den Arm packen oder tragen lassen, mitzubringen. Fachleute aus diversen Bereichen, etwa Fahrradmechaniker, Radiofernsehtechniker, aber auch Näherinnen schauen sich die Defekte von Geräten oder Kleidungsstücken an und reparieren sie, sofern es möglich ist. In der Zwischenzeit versorgen Ehrenamtler die Besitzer der deefkte Teile im Nebenraum mit Kaffee und Gebäck versorgt. So ergeben sich Gelegenheiten zu einem Plausch, man kommt unter Leute – und wenn man Glück hat, kann ein defektes Teil sofort repariert werden.