Corona-Krise in Brüggen : Rat beschließt niedrigere Steuern für Firmen, Bauern und Hausbesitzer

Brüggen Um Unternehmer, Landwirte und Privatleute in der Corona-Krise finanziell zu entlasten, haben die MItglieder des Brüggener Gemeinderats die Senkung von drei Steuerarten für 2020 verabschiedet.

Unternehmer, Hausbesitzer und Landwirte aus Brüggen können sich über eine Steuersenkung im laufenden Jahr freuen: Wegen der Corona-Pandemie hat die Verwaltung dem Rat vorgeschlagen, die drei Realsteuersätze zu senken. Diesem Beschlussvorschlag folgten die Mitglieder des Gemeinderates in ihrer jüngsten Sitzung in der Burggemeindehalle einstimmig.

Kämmerer Oliver Mankowski begründete dieses Vorgehen damit, dass die Brüggener Verwaltung die finanziellen Einbußen, unter denen vielen Menschen durch die Corona-Pandemie litten, etwas mildern wollten. Mankowski rechnet mit Ausfällen in Höhe von insgesamt rund 515.000 Euro, insbesondere die Einnahmen aus Gewerbesteuern könnten aber nur schwer prognostiziert werden. Finanziert werden die Steuersenkungen zur Hälfte aus der Ausgleichsrücklage und zur anderen Hälfte durch Einsparungen bei den freiwilligen Leistungen, insbesondere im Kulturbereich. Durch die Absage zahlreicher Veranstaltungen stehe aus diesem Topf Geld zur Verfügung, so Mankowski.

Die Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein hatte bereits vor der Abstimmung gelobt: Die Gemeinde setze an der richtigen Stelle an, um Unternehmer zu entlasten, so Hauptgeschäftsführer Jürgen Steinmetz.

So sinken die Realsteuersätze: Die Grundsteuer A um 40 Punkte auf 200 Prozentpunkte, die Grundsteuer B um 33 Punkte auf 410 Prozentpunkte und die Gewerbesteuer um 18 Punkte auf 400 Prozentpunkte. Für einen Hausbesitzer in Brüggen bedeutet das für das Jahr 2020: Er hätte an Grundsteuer B 850,24 Euro zahlen müssen, jetzt werden es 63,34 Euro weniger. Ein mittlerer Gewerbebetrieb hätte an Gewerbesteuer 41.836 Euro für 2020 zahlen müssen; für ihn sind es nun 1792,94 Euro weniger). Ein Landwirt könnte 1211,64 Euro an Grundsteuer A sparen. Er zahlt für 2020 nur 6058,20 Euro.