Unfall in Brüggen Radfahrer bei Zusammenstoß auf Radweg schwer verletzt

Ein 24-Jähriger aus Grefrath ist am Freitag, 21. Juni, gegen 11.35 Uhr in Bracht mit einem Pkw zusammengestoßen. Wie die Polizei erst am Montag mitteilte, war der Mann auf dem Radweg an der B221 (Hülst) in Richtung Kaldenkirchen unterwegs. Eine 36-jährige Autofahrerin aus Nettetal wollte von der Einmündung Bass auf die B221 in Richtung Bracht fahren. Um den Verkehr besser einsehen zu können, so die Polizei weiter, fuhr sie auf den Radweg. Der Radfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr seitlich in den Pkw. Dabei wurde er schwer verletzt.