Unfall in Brüggen Radfahrer bei Zusammenstoß schwer verletzt

Der Unfall hat sich nach Angaben der Polizei am Abend des 9. März ereignet, als eine Gruppe Fahrradfahrer gemeinsam auf der Sankt Barbara Straße im Naturschutzgebiet in Richtung Niederlande unterwegs war. An einer Wegkreuzung stießen ein 28-Jähriger aus Reuver und ein 60-Jähriger aus Beesel innerhalb der Gruppe mit ihren Fahrrädern zusammen. Der 60-Jährige stürzte und wurde schwer verletzt. Er wurde in ein niederländisches Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Zeugen können sich unter 02162 3770 bei der Polizei Viersen melden.