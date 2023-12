In Brüggen Burg hatte als Kulisse für Weihnachtsmarkt Premiere

Ein großer, aus Holzscheiben bestehender Schneemann am Gässchen, das von der Klosterstraße zur Burg Brüggen führt, wies nicht nur den Weg zur Burgweihnacht. Bei manchen sorgte er auch für ein Lächeln und eine gute Einstimmung auf eine Premiere: die erste Brüggener Burgweihnacht. Ein Weihnachtsmarkt, der erstmalig ausschließlich an der Burg Brüggen stattfand. Im Schatten der Burg standen weihnachtlich geschmückte Holzbuden und Stände, an denen Trauben von Menschen entlang wanderten. „Das ist irgendwie richtig urig“, fand Nicole Bruns, die mit der ganzen Familie unterwegs war, und sich gerade in der Schlange vor der Reibekuchen-Holzbude angestellt hatte.