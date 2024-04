Im Landeswettbewerb Sonderpreise für zwei Brüggener Gesamtschüler bei „Jugend forscht“

Nicht erschrecken, es klingt komplizierter, als es ist: „Nachhaltige elektrokatalytische Ammoniak-Synthese basierend auf Silber-Nanopartikeln“ lautete das Thema von Marla Simon. Während eines Praktikums in der Uni Köln beschäftigte sie sich damit und die Ammoniak-Synthese war auch Thema im Unterricht an der Gesamtschule Brüggen. „Ammoniak wird unter anderem auch als Ausgangsstoff bei der Düngerproduktion benutzt. Es gibt das Haber-Bosch-Verfahren, mit dem seit Anfang des 20. Jahrhunderts Ammoniak synthetisiert wird, aus Stickstoff und Wasserstoff. Das Verfahren ist aber sehr energieaufwendig“, sagt Simon. Die Schülerin wollte nun herausfinden, ob die Größe der Silberpartikel eine Rolle spielen. Ihre These, dass kleinere Partikel bei gleichem Volumen eine höhere Oberfläche haben, wurde bestätigt. So könnte also mehr Ammoniak gleichzeitig synthetisiert werden.