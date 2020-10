Vorfall in Brüggen : Drei Jugendliche wollten in Kiosk einbrechen

Drei Jugendliche wollten in Kiosk einbrechen

Vorfall in Brüggen

Brüggen Drei Jugendliche wurden von einem Anwohner gestört, als sie in einen Kiosk an der Roermonder Straße einbrechen wollten.

Drei Jugendliche haben Dienstagnacht um 23.30 Uhr versucht, in einen Kiosk an der Roermonder Straße in Brüggen einzubrechen. Dies teilte die Polizei mit. Ein Anwohner, dem das Trio aufgefallen war, alarmierte die Polizei.