Vorfall in Brüggen : Polizei sucht nach Einbruch Zeugen

Unbekannte sind in der Zeit zwischen Montag, 20 Uhr, und Mittwoch, 12 Uhr, in ein Haus an der Roermonder Straße in Brüggen eingebrochen. Um in das Haus zu gelangen, wurde die Tür aufgehebelt.