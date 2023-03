Brandstiftung wahrscheinlich Zeugensuche nach Mülltonnenbrand

Zu einem Brand am Schwalbenweg sind am Mittwochabend gegen 21 Uhr Feuerwehr und Polizei im Kreis Viersen gerufen worden. Wie die Polizei mitteilt, brannten unter einem Carport, das zwei Garagenzufahrten miteinander verband, mehrere Mülltonnen und ein abgestelltes E-Bike. Laut Feuerwehr hatten beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte Anwohner die Flammen bereits gelöscht und so das Übergreifen des Feuers auf den anliegenden Carport verhindern. Die Einsatzkräfte kümmerten sich um die Nachlöscharbeiten und kontrollierten den Bereich mit einer Wärmebildkamera. Nach rund 30 Minuten beendteen sie den Einsatz. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Brandstiftung ist möglich, weil laut Polizei derzeit ein technischer Defekt als Ursache ausgeschlossen werden kann. Zeugen oder andere Hinweisgeber melden sich unter Ruf 02162 3770.