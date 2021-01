Hubschraubereinsatz in Brüggen : Polizei sucht Automatenknacker

Hubschraubereinsatz in Brüggen

Auch ein Hubschrauber der Polizei war an der Suche nach dem geflüchteten Trio beteiligt (Symbolbild). Foto: dpa/Wolfram Kastl

Brüggen Um vier Uhr nachts versuchten Unbekannte in Bracht, einen Zigarettenautomaten aufzubrechen. Ohne Erfolg: Ein Zeuge beobachtete die drei und verständigte die Polizei. Die setzte für die Suche nach den Aufbrechern auch einen Hubschrauber ein.

In Bracht haben drei Personen am frühen Donnerstagmorgen versucht, einen Zigarettenautomaten aufzubrechen. Wie die Polizei mitteilte, wurde ein Mitarbeiter einer Firma an der Stiegstraße gegen 4 Uhr auf verdächtige Geräusche aufmerksam. Als er der Sache auf den Grund ging, beobachtete er drei Personen, die gerade dabei waren, einen Zigarettenautomaten aufzubrechen. Der Mitarbeiter rief die Polizei.