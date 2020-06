Vorfall in Brüggen : Polizei korrigiert Betrugsmeldung

Brüggen Am Dienstagmittag hatte sich eine junge Frau gegenüber einer Hausbesitzerin an der Roermonder Straße als Telekommitarbeiterin ausgegeben. Sie war tatsächlich für ein Sub-Unternehmen tätig, auch wenn ein Anruf bei der Telekom dies zunächst nicht bestätigt hatte.

Die Kreispolizei Viersen hat eine Meldung über einen Betrugsversuch korrigiert: Ihr war angezeigt worden, dass sich am Dienstag eine junge Frau in einem roten Kleid einer Brüggenerin, die an der Roermonder Straße wohnte, gegenüber als Telekommitarbeiterin ausgegeben hatte und von ihr Unterschriften erhalten habe. Die Brüggenerin habe danach bei der Telekom angerufen und erfahren, dass diese keine Mitarbeiter nach Brüggen geschickt habe. Daraufhin schaltete sie die Polizei ein. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, haben Beamte in Brüggen ermittelt, dass dort zurzeit mehrere Menschen im Auftrag der Telekom arbeiten würden. Es handele sich um ein Sub-Unternehmen. Gleichwohl warnt die Polizei weiterhin vor Haustür-Geschäften und zur Vorsicht im Umgang mit Fremden: „Lassen Sie niemanden ins Haus oder in die Wohnung, den Sie nicht kennen und der keinen Termin bei Ihnen hat“, rät die Kreispolizei Viersen.