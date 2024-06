Nachts in Brüggen Polizei geht mit Hubschrauber auf Einbrecher-Jagd

Nach einem Einbruch in eine Tankstelle an der Kaldenkirchener Straße in Brüggen-Bracht hat die Viersener Polizei am Donnerstag, 27. Juni, ab 4.15 Uhr einen Hubschrauber und einen Diensthund zur Suche nach den flüchtigen Tätern eingesetzt. Die Polizei war von einem Zeugen verständigt worden, nachdem an der Tankstelle ein Alarm zu hören gewesen war. Ein Streifenteam konnte ein Auto mit flüchtenden Tatverdächtigen noch ein Stück verfolgen, verlor dann aber wegen der sehr hohen Geschwindigkeit der Flüchtenden den Sichtkontakt. Kurz darauf fanden die Polizisten das Fluchtfahrzeug mit einem Unfallschaden im Bereich der Kreuzung Klosterstraße und B 221. Die Insassen waren verschwunden. Bei einer weiteren Fahndung wurden ein 19-Jähriger aus Mönchengladbach und 18-Jähriger aus Viersen vorläufig festgenommen. Das Unfallfahrzeug stellte die Polizei sicher.