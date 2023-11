Unfallflucht in Brüggen Fußgänger am Straßenrand von Auto gestreift und verletzt

Es war gegen 20 Uhr, als ein 30-jähriger Brüggener am Dienstag am Rand der Straße Haverslohe stand und ein weißer Kleintransporter in Richtung Amerner Straße an ihm vorbeifuhr. Der Transporter fuhr nach Angaben der Polizei so dicht an dem Brüggener vorbei, dass der Außenspiegel ihn traf und auch umklappte. Dadurch wurde der 30-Jährige leicht verletzt. Der Transporter, der auf der Seite einen Schriftzug in roter und schwarzer Farbe hatte, setzte seine Fahrt fort. Das Verkehrskommissariat sucht Zeugen, die den Unfall gesehen haben und weitere Hinweise zu dem Fahrzeug geben können. Hinweise bitte an Telefon 02162 3770.