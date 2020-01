Vorfall in Brüggen : Polizei ermittelt nach Autobrand

Brüggen Ein Übergreifen der Flammen konnte verhindert werden.

Um 4.40 Uhr am Donnerstag ist die Nacht für die Einsatzkräfte des Löschzugs Brüggen der Freiwilligen Feuerwehr Brüggen vorbei gewesen. Sie wurden alarmiert, weil ein Wagen in einer Hauseinfahrt am Ulmenweg brannte. Die zwölf Einsatzkräfte konnten das Feuer schnell löschen und so verhindern, dass die Flammen auf einen hölzernen Carport hinter dem Auto oder den Dachüberstand übergriffen. Die Einsatzstelle wurde anschließend an die Polizei übergeben. „Wir ermitteln jetzt wegen der Brandursache“, sagt Wolfgang Goertz, Sprecher der Kreis-Polizei Viersen.