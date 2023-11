Gastronomie in Brüggen Nachfolger-Idee für Café Bürgermeisteramt vorgestellt

Ende September hatte Silke Beckstedde nochmal für ein Wochenende ihr ehemaliges Café Bürgermeisteramt geöffnet, um Möbel, Geschirr und Deko auf einem Flohmarkt zu verkaufen – jetzt ist das Kapitel offiziell beendet. Das Pachtverhältnis sei endgültig abgeschlossen, berichtete Wirtschaftsförderer Guido Schmidt am Dienstagabend in der Sitzung des Liegenschaftsausschusses. Im Dezember 2022 hatte Beckstedde das Café in der ehemaligen Brachter Verwaltungsstelle geschlossen, seither sucht die Burggemeindeverwaltung nach einem Nachfolger. Der dürfte jetzt gefunden sein: In der Ausschuss-Sitzung stellten zwei Vertreter des Heilpädagogischen Zentrums Krefeld – Kreis Viersen (HPZ) ihr Konzept für ein integratives Café vor.