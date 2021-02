Verwaltung prüft Start : Ordnungsdienst soll für höhere Sicherheit sorgen

In Viersen gibt es bereits einen Kommunalen Ordnungsdienst. Brüggen prüft dies für sich selbst und auch in Kooperation mit den Nachbarkommunen. Foto: Martin Röse

Grenzland In Brüggen wird zurzeit auf Antrag der FDP ein Kommunaler Ordnungsdienst geprüft. Auch eine gemeinsame Lösung zwischen Schwalmtal, Niederkrüchten und Brüggen steht im Raum.

Die Bürgermeister der drei Kommunen Schwalmtal, Niederkrüchten und Brüggen, Andreas Gisbertz (CDU), Kalle Wassong (parteilos) und Frank Gellen (CDU), denken über einen gemeinsamen Kommunalen Ordnungsdienst nach. „Bereits Anfang Dezember 2020 wurde Brüggen mit der Prüfung der Möglichkeiten eines Interkommunalen Ordnungsdienstes beauftragt“, teilt die Gemeinde Brüggen mit. Die interne Prüfung laufe bereits. Doch die Prüfung verzögere sich, da die Ordnungsämter wegen der Corona-Pandemie bis an die Grenzen ausgelastet seien.

Auch ein Kommunaler Ordnungsdienst ist in Brüggen Thema. Dazu hat die FDP für die nächste Ratssitzung am 16. Februar einen Antrag gestellt. „Ein Kommunaler Ordnungsdienst würde bei den Bürgern für mehr Sicherheit sorgen, da er auch außerhalb der Bürozeiten im Einsatz sein könnte“, erläutert der FDP-Vorsitzende Andreas Bist. Das Personal solle aufgestockt werden, gemeinsame Fußstreifen mit der Polizei sollten realisiert werden.

Aktuell sind zwei Mitarbeiter im Außendienst des Ordnungsamtes tätig. Laut Bürgermeister Frank Gellen würden sie auch durch den Innendienst und in Krisensituationen oder besonderen Lagen von Kollegen aus anderen Sachgebieten unterstützt.

Aufgrund von Corona in Remscheid

Aufgrund von Corona in Remscheid : Ordnungsdienst sucht befristet Verstärkung

Weiterführende Schulen in Brüggen, Niederkrüchten und Schwalmtal

Weiterführende Schulen in Brüggen, Niederkrüchten und Schwalmtal : Auf drei Wegen zum Zeugnis

In den Rathäusern wird an Karneval gearbeitet

Nach Sessionsabsage wegen Corona-Pandemie : In den Rathäusern wird an Karneval gearbeitet

Der aktuelle FDP-Antrag geht Bist zufolge auf einen Antrag von 2016 zurück, der ebenfalls die Einführung eines Kommunalen Ordnungsdienstes vorschlug. Der Gemeinderat votierte damals für eine Testphase mit längeren Diensten. Nach Einschätzung der FDP ein Erfolg, doch „einen abschließenden Bericht hat es dazu nie gegeben“, so Bist.

Frank Gellen erklärt zu dem Thema auf Anfrage: „Die Gemeindeverwaltung sieht in einem Kommunalen Ordnungsdienst viele Vorteile für die Bürger.“ Besonders durch die verstärkte Präsenz außerhalb der normalen Bürozeiten sei eine Stärkung des Sicherheitsgefühls zu erwarten. „Dies ist in Zeiten, in denen die Polizeipräsenz leider zurückgeht, aus meiner Sicht von großer Bedeutung“, sagt Gellen.