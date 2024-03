Burggemeinde Brüggen Ordnungsamt schließt zwei Gastronomiebetriebe

Es war eine konzertierte Aktion: Mitglieder der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Zolls, Einsatzkräfte der Kreispolizeibehörde sowie Mitarbeiter des Ordnungsamtes der Gemeinde Brüggen haben in den Abendstunden mehrere Gastronomiebetriebe in Brüggen überprüft. Dabei wurden so erhebliche Mängel festgestellt, dass zwei Betriebe vom Ordnungsamt geschlossen wurden.