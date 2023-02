Nachfrage in Brüggen steigt Offener Ganztag an zweiter Grundschule

Brüggen · An der Grundschule Bracht bietet die Awo die erste Offene Ganztagsschule (OGS) in der Gemeinde. Dort wird jetzt dringend benötigter Platz geschaffen. Auch in Born ist die Betreuungsnachfrage groß. Was dort geplant ist.

28.02.2023, 18:57 Uhr

Für die Offene Ganztagsschule mussten an der katholischen Grundschule Bracht bisher auch Klassenräume genutzt werden. Das sorgte für Platzprobleme. Die sollen neue Container lösen. Foto: Daniela Buschkamp

In der Katholischen Grundschule Born-Lüttelbracht wird die Offene Ganztagsbetreuung ab dem Schuljahr 2023/24 neu geregelt. Das liegt – ähnlich wie bereits im vergangenen Jahr bei der katholischen Grundschule in Brüggen-Bracht – daran, dass der Förderverein, der diese Aufgabe bisher übernommen hat, dies in Zukunft nicht mehr leisten kann.